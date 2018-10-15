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Супруга Юрия Стоянова опровергла госпитализацию артиста

Культура

Ранее сообщалось, что артист был помещен в хирургическое отделение одной из клиник Москвы для проведения операции

Москва, 15 октября 2018, 10:29 — REGNUM  Опубликованные в СМИ сведения о госпитализации народного артиста России Юрия Стоянова не соответствуют действительности, сообщила супруга актера Елена Стоянова. Об этом сообщает 15 октября телеканал «РЕН-ТВ».

"Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно», — цитирует телеканал слова жены популярного артиста.

Ранее сообщалось, что Стоянов был помещен в хирургическое отделение одной из клиник Москвы для проведения операции.

Напомним, 7 февраля известного телеактёра, артиста театра и кино Юрия Стоянова за посещение Крыма на Украине внесли в «черный список» сайта «Миротворец».

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