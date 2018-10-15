Фестиваль мотивационного кино в Ростове-на-Дону объявил лауреатов

Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершил работу IV Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts. За неделю зрители посмотрели 80 картин. Жюри по главе с американским актером Эриком Робертсом должны были определить лучшие из 10 работ из России, Португалии, Исландии, Бельгии, Германии, США и других стран. Триумфатором смотра стала лента французских режиссеров Жюльена Эрве и Филиппа Мишлена «Мягкая игрушка». Она повествует о том, как обычный пассажир вдруг откликнулся в аэропорту на объявление о пропаже плюшевого мишки и как поиски заставили его по-новому взглянуть на многие вещи. Исполнитель главной роли в этом фильме Малик Бенталх удостоен и приза за лучшую мужскую роль. Другим победителем стал уже завоевавший несколько премий на разных конкурсах фильм Дарьи Жук «Хрусталь». Она завоевала награду в номинации «Лучшая режиссерская работа». Актриса Алина Насибуллина из «Хрусталя» также признана лучшей.

На Всероссийском фестивале кино о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!», который входил в программу форума, победу одержал уже довольно широко известный фильм режиссеров Владислава Гришина и Ирины Журавлевой «Медведи Камчатки. Начало жизни».