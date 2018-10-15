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В Москве госпитализирован артист Юрий Стоянов

Культура

Актеру, которого поместили в хирургическое отделение, предстоит операция

В Москве госпитализирован артист Юрий Стоянов
Mark Nakoykher
Юрий Стоянов

Москва, 15 октября 2018, 09:47 — REGNUM  Народный артист России Юрий Стоянов госпитализирован в одну из клиник Москвы, передает «Пятый канал».

Отмечается, что актеру, которого поместили в хирургическое отделение, предстоит операция. По сведениям телеканала, у Стоянова выявили одонтогенные кисты в челюстных костях.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля советского и российского актера театра и кино Юрия Стоянова на Украине внесли в «черный список» сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

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