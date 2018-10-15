В Кудымкаре Пермского края открывается первый театральный фестиваль

Кудымкар, Пермский край, , 09:41 — REGNUM 15 октября в столице Коми-Пермяцкого автономного округа Пермского края Кудымкаре открывается первый межнациональный театральный фестиваль «Сообщение». На него приехали труппы семи театров региона. Зрителям покажут спектакли для всех возрастов — от детского спектакля-игры до современных мистических драм. Все постановки пройдут на сцене Коми-Пермяцкого национального драматического театра — крупнейшего на севере края. Причем, история самого театра насчитывает 88 лет, между тем как городу Кудымкар всего 80 лет. Об этом сообщает регионально информационный портал «В-курсе.ру».

Как подчеркнул в преддверии форума министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, «смотр будет проходить в формате фестиваля театров малых городов. Мы постарались создать свой, региональный вариант, который и дальше будет развиваться и совершенствоваться».

Фестиваль будет проходить до 21 октября.