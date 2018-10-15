Понедельник, 15 Октября 2018 года
11:01:35 МСК

Мемориал погибшим украинским военнослужащим открыли в Киеве

Культура

Минобороны Украины будет чтить память только тех, кто погиб после 1992 года

Киев, 15 октября 2018, 08:57 — REGNUM  В Киеве открыли мемориальный комплекс памяти военнослужащих ВСУ, сообщает 14 октября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, комплекс под названием «Зал памяти» был открыт на территории министерства обороны Украины. Отмечается, что комплекс должен сохранить память об украинских военных, которые с 1992 года «погибли за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, международный мир и порядок». В комплексе расположен колокол, который будет бить в те дни, когда погибали украинские военные.

Отмечается, что упоминаться будут также те военнослужащие, которые погибли в миротворческих миссиях.

Напомним, ранее на Украине задержали полковника генштаба ВСУ, который за вознаграждение хотел включить военнослужащего в миротворческую операцию в Демократической Республике Конго.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить