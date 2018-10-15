Capcom планирует ежегодно выпускать три игры мирового уровня

Осака, Япония, , 08:37 — REGNUM Компания Capcom заявила о намерении ежегодно выпускать по три крупные игры мирового уровня, которые при этом будут весьма качественными. Об этом 14 октября сообщил портал DualShockers.

Это заявление компания вставила в отчет, который она ежегодно предоставляет аналитикам и акционерам. Автором дополнительного текста является главный исполнительный директор Capcom Кензо Цудзимото. Во время презентации доклада было отмечено, что к 2021 году в компании будут работать 2,5 тыс. человек.

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«Во-первых, если игра не очень хорошая, она не будет продаваться. Во-вторых, если вы не преследуете мировые бренды, вы не выживете в игровой индустрии», — добавил к словам Цудзимото исполнительный директор компании Йоичи Эгава.

Напомним, компания Capcom была основана в 1979 году, её штаб-квартира расположена в городе Осака. Компании принадлежат такие известные игровые бренды, как Devil May Cry, Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter и Lost Planet.

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