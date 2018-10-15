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В Hitman 2 появится необычный многопользовательский режим Ghost Mode

Культура

Игроки смогут соревноватсья между собой

Лос-Анджелес, США, 15 октября 2018, 08:12 — REGNUM  В игре Hitman 2 появится многопользовательский режим Ghost Mode, в рамках которого игроки смогут соревноваться между собой. Об этом 14 октября сообщил портал TheGamer.

Правила соревнования достаточно просты: для победы им нужно будет ликвидировать пять целей. Оба игрока будут появляться в одной локации без какого-либо оружия и снаряжения, им предстоит его найти. Они смогут обнаружить на карте ящики Ghost Crates, в которых будет весьма интересный лут (содержимое).

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Самое же главное заключается в следующием: соревнующиеся не смогут взаимодействовать между собой, так что нарушить планы оппонента не получится. Однако игрок сможет видеть его призрачную фигуру и наблюдать за его действиями.

Напомним, самая первая игра вселенной Hitman: Codename 47 вышла в ноябре 2000 года, она получила статус культовой. В центре повествования находится наёмный убийца, в основу которого лёг персонаж из фильма Стивена Дуна «Хитмэн» (1998).

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