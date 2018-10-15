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Режиссёры «Мстителей 4» отметили окончание съёмок странной публикацией

Культура

Энтони и Джо Руссо выложили в сеть загадочную фотографию

Лос-Анджелес, США, 15 октября 2018, 07:46 — REGNUM  Энтони и Джо Руссо объявили об окончании съёмок четвёртой части фильма «Мстители» и выложили в сеть загадочную фотографию. Снимок 14 октября опубликовал портал IndieWire.

https://twitter.com/Russo_Brothers/status/1050957806248054784

В описании к фото режиссёры разместили хештэг #wrapped. На данный момент непонятно, что именно на нём изображено, в сети появляются предположения, что братья Руссо просто сфотографировали один из осветительных приборов на съёмочной площадке. Часть поклонников киновселенной Mavel считает, что это какой-то предмет.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что зрители смогут посмотреть в кинотеатрах продолжение «Мстителей» 3 мая 2019 года. Перед этим они увидят ещё одну картину киновселенной, 7 марта 2018 года на экраны выйдет фильм «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли.

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