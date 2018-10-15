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В Милане голубь едва не уничтожил шедевр XVII века

Культура

От помета пострадала картина Филиппо Аббиати, изображающая Давида с головой Голиафа

Милан, Италия, 15 октября 2018, 01:57 — REGNUM  Итальянские реставраторы восстановили полотно XVII века, пострадавшее от голубиного помета. Власти Милана заплатили за реставрацию более 4 тыс. евро, сообщает газета Сorriere della sera со ссылкой на распоряжение миланской мэрии.

Инцидент произошел в палаццо Марино летом, в сильную жару. Вероятно, голубь влетел в помещение через открытое окно. Пострадала картина Филиппо Аббиати, изображающая Давида с головой Голиафа. Около трех четвертей поверхности холста и часть позолоченной рамы оказались испорчены пометом.

Специалисты предупредили, что картину нужно срочно восстанавливать, так как органические вещества в птичьем помете обладают сильными разъедающими свойствами. В настоящее время шедевр из коллекции Кастелло Сфорцеско уже возвращен на место — в зал часов палаццо.

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