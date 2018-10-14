Наскальные рисунки эпохи раннего палеолита найдены под водой в Турции

Анкара, , 19:39 — REGNUM Прекрасно сохранившиеся наскальные рисунки эпохи раннего палеолита были обнаружены в Турции, сообщает 14 октября Daily Mail.

Наскальные изображения были обнаружены рыбаками после осушения водоёма при гидроэлектростанции Ататюрка. Рисунки стали видны после падения уровня воды в водоёме на 15 сантиметров.

Высеченные в скале рисунки изображают сцены охоты. Показаны представители некоего племени, преследующие дикого козла и карликового оленя.

Сообщается, что, несмотря на долгое нахождение в воде, рисунки практически не повреждены. Они занимают участок каменной стены: восемь метров в длину и 70 сантиметров в ширину.

Исследователи отметили, что рисунки были сделаны с помощью примитивных инструментов около 2,5 миллионов лет назад.

Напомним, что наскальные рисунки эпохи верхнего палеолита были найдены исследователями в пещерах во многих странах мира. Наиболее известные пещеры — пещера Ласко во Франции и Альтамира в Италии. Стены этих пещер изрисованы сценами охоты и изображениями различных животных. Пещеру Альтамира часто называют «Сикстинской капеллой первобытного искусства». В России самая знаменитая пещера с наскальными рисунками, Томская писаница, находится недалеко от Кемерово.