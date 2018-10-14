Елена Ямпольская поздравила с 80-летием Владислава Крапивина

Москва, , 16:56 — REGNUM 14 октября исполняется 80 лет детскому писателю Владиславу Крапивину. Его поздравила председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Ямпольская.

«Дорогой Владислав Петрович! Позвольте от имени комитета по культуре и от себя лично поздравить Вас с юбилеем! — говорится в поздравлении, направленном писателю. — Примите низкий поклон и глубокую благодарность за Ваши проникновенные увлекательные книги, по которым мы учились отличать правду от фальши, благородство от низменности, честность от двуличия. Если нашему поколению удастся оставить добрый след на земле, то во многом лишь потому, что мы до сих пор остаемся «крапивинскими мальчиками» — или не менее пассионарными «крапивинскими девочками». Ваши книги — прославленные и новые — занимают незыблемое место и в домашних библиотеках, и в наших сердцах. По-доброму завидую ребятам, которые росли и воспитывались в личном общении с любимым писателем. Каждую встречу с Вами храню в душе как драгоценность».

«Будьте здоровы, дорогой Владислав Петрович! Пусть не оставляют Вас вдохновение, бодрость духа, надежда, вера в завтрашний день нашего Отечества. Мира и благополучия Вашим близким, тепла, понимания, гармонии вокруг. Всегда счастлива быть Вам полезной», — отмечается в поздравлении Елены Ямпольской.