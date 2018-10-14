«Книгу мёртвых» продали с аукциона в Монте-Карло

Монте-Карло, Монако, , 12:46 — REGNUM Папирус, датируемый приблизительно 594−588 годами до нашей эры, продали с аукциона в княжестве Монако. Об этом 13 октября сообщило новостное издание Le Parisien.

Древнеегипетский папирус длиной 17 метров был выставлен на аукционе в Монте-Карло в субботу днём. Текст папируса является версией легендарной «Книги мёртвых» и состоит из 192 глав, проиллюстрированных рисунками, сделанными преимущественно в красно-чёрных тонах. Иллюстрации представляют собой сцены суда Осириса над душами умерших и картины, изображающие загробную жизнь.

Эксперты отмечают, что документ сохранился в отличном состоянии, за исключением его начальной части.

Сообщается, что данный образец древнеегипетской литературы принадлежал гражданам, проживающим во Франции. Папирус был куплен на аукционе неназванным частным коллекционером за 1,35 млн евро.

Напомним, что древнеегипетская «Книга мёртвых» представляет собой собрание гимнов и религиозных текстов, которые закладывались в гробницу к умершему для облегчения его перехода в загробный мир. Копии «Книги мёртвых» содержат до двухсот глав разного объёма с подробными иллюстрациями. Самое большое количество папирусов с текстами «Книги мёртвых» было найдено археологами при исследовании захоронений в городе Фивы.