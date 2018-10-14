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В Санкт-Петербурге открывается Международный органный фестиваль

Культура

В программе классика и современные интерпретации

Санкт-Петербург, 14 октября 2018, 11:59 — REGNUM  13 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге открывается VI Международный органный фестиваль. В Северную столицу приедут исполнители из России, Франции, Швеции, Нидерландов и Кореи. В программе не только классика сольного органного репертуара, сочинения для инструмента с оркестром, но и различные транскрипции и импровизации. Первым на Концертную сцену театра поднимется шведский музыкант Йоханнес Скуг: в его исполнении петербургские любители услышат произведения Дебюсси, Дюпре, Листа, Алена и Дюрюфле.

Также на фестивале выступят Лео ван Дуселар, Лада Лабзина, Тьерри Эскеш, Син Дон Иль. Особое внимание критики обращают на концерт Дарьи Бурлак, лауреата одного из самых престижных смотров — фестиваля органной музыки в Шартре.

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Культурная хроника
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