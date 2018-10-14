Второй сезон сериала «Железный кулак» стал последним

Лос-Анджелес, США, , 08:21 — REGNUM В американской компании Netflix, снимающей сериал «Железный кулак», заявили, что третьего сезона сериала не будет. Об этом сообщает Variety.

«Железный кулак» был одним из телесериалов, над которым Netflix работала вместе со студией Marvel Television. Первый сезон сериала состоял из 13 серий, второй — из 10.

Первый сезон «Железного кулака» был подвергнут критике за недостаточную оригинальность. Исполнительный продюсер проекта Скотт Бак попытался исправить недостатки во втором сезоне, однако спасти проект не удалось.

Напомним, что Marvel Studios и Netflix объявили о сотрудничестве в ноябре 2013 года. Компании запустили четыре сериала с супергероями во вселенной Marvel: «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж» и «Железный кулак». Всего в рамках кинематографической вселенной Marvel уже вышло более 20 фильмов и 10 сериалов.