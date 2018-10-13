Покровская ярмарка в Тамбове началась с открытия музея святителя Луки

Тамбов, , 17:12 — REGNUM Восьмая международная Покровская ярмарка в Тамбове началась со значимого события — состоялось открытие Историко-мемориального музея святителя Луки и презентация новой экспозиции, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Архиепископ Лука известен тем, что в сложные послереволюционные и военные годы, несмотря на репрессии, совмещал церковное служение, проповеди и активную работу в качестве хирурга. Ему приходилось делать тяжелые, уникальные операции, на которые его коллеги зачастую не решались. В годы Великой Отечественной войны «хирург в рясе» управлял местной епархией и курировал 150 военных госпиталей.

Участие в торжественной церемонии открытия музея принял губернатор Александр Никитин, представители Тамбовской митрополии и многочисленные гости Покровской ярмарки.

«Это долгожданное, поистине историческое событие, участниками которого мы с вами являемся, — обратился губернатор к гостям мероприятия. — Среди имен, просиявших на Тамбовской земле, имя архиепископа Луки занимает особое место. Вклад его в историю неизмерим и неисчерпаем. 30 храмов было открыто благодаря его трудам в то сложное время в Тамбовской области. Тысячи жизней спасено. Это имя озарено особым светом гуманности, чистоты, доброты. Он пришел в этот мир, чтобы сделать нашу жизнь чище, лучше и добрее. Мы всегда будем помнить этого великого человека и брать с него пример».

Народный музей-келью создали в доме по улице Комсомольской, 9, где в сороковых годах прошлого века жил этот выдающийся человек. Александр Никитин поблагодарил всех тамбовчан, кто помогал в создании этого музея.

Напомним, впервые о сохранении этого дома представители общественности заговорили в 2015 году. Тогда мемориальный дом был признан объектом историко-культурного наследия регионального значения и внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Позже был организован сбор пожертвований. За короткий срок удалось собрать значительные средства. Кроме того, многие жители Тамбова передали в дар будущему музею уникальные предметы, документы, фотографии и другие реликвии, связанные с именем святителя Луки. Администрация области поддержали идею создания музея. Были выделены средства на приобретение и реставрацию мемориального дома, покупку уникальных экспонатов. В прошлом году на Покровской ярмарке состоялась презентация мемориальной части музея-кельи. Тогда же был открыт памятник архиепископу Луке авторства скульптора Александра Аполлонова.

В 2017 году музейный историко-мемориальный проект «Примите мою любовь» получил президентский грант в сумме 2,4 млн руб. На эти средства для музейной экспозиции приобрели современное интерактивное оборудование, которое позволит проводить экскурсии в мультимедийном формате, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья — слабовидящих и слабослышащих. Кроме того, создана электронная карта-путеводитель «Архиепископ Лука: памятные места в Тамбове». Она дает уникальную возможность совершить виртуальную экскурсию по Тамбову 1940-х годов, увидеть его таким, каким видел его святитель Лука, познакомиться с памятными местами, связанными с тамбовским периодом служения святителя — хирурга.

Уникальный музей готов принимать паломников и туристов, знакомить жителей и гостей Тамбова с духовным и врачебным наследием архиепископа Луки. Открытие музея вызвало большой интерес как у российских туристов, так и гостей из-за рубежа, поскольку тамбовский период жизни святителя Луки — одна из самых ярких страниц его биографии. Планируется, что новый музей войдет в маршруты познавательного, историко-патриотического, религиозного туризма.