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Ушёл из жизни создатель крупнейших международных аэропортов

Культура

Во Франции скончался архитектор Поль Андрё

Ушёл из жизни создатель крупнейших международных аэропортов
GianAngelo Pistoia
Поль Андрё

Париж, 13 октября 2018, 16:06 — REGNUM  В возрасте 80 лет скончался знаменитый французский архитектор Поль Андрё, сообщило 13 октября новостное издание Le Figaro, ссылаясь на информацию от Академии изящных искусств, где Поль Андрё работал с 1996 года по настоящее время.

Поль Андрё — одно из известнейших имён в современной мировой архитектуре. Он был одновременно инженером, архитектором, художником и учёным. Андрё спроектировал множество зданий по всему миру.

В частности, Поля Андрё называют «отцом аэропортов», имея в виду тот факт, что он спроектировал здания 20 международных аэропортов в Шанхае, Маниле, Брунее, Абу-Даби, Париже и в других городах мира.

Кроме того, Андрё принимал непосредственное участие в строительстве Большой арки Дефанс в Париже, которая изначально была спроектирована Йоханом Отто фон Спрекельсеном, архитектором из Дании. Андрё возглавил строительство после смерти датчанина.

Андрё неоднократно отмечал, что более всего ему нравилось работать в Китае. Здесь он воплотил в жизнь около 30 своих проектов, самый знаменитый из которых — здание Пекинского национального центра исполнительских искусств.

Напомним, что архитектор Поль Андрё родился в 1938 году в Бордо (Франция). Архитектуру он называл счастливым компромиссом между его художественными устремлениями и науным опытом. За свою 50-летнюю карьеру Андрё получил множество наград, в том числе Гран-при Национальной Архитектуры в 1977 году. Является офицером Ордена Почётного легиона Франции.

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