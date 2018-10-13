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Московский театр оперетты показывает мюзикл «Анна Каренина»

Культура

В главных ролях звезды столичных музыкальных постановок

Московский театр оперетты показывает мюзикл «Анна Каренина»
Цитата из к/ф «Анна Каренина». реж Александр Зархи. 1967. СССР
Каренины

Москва, 13 октября 2018, 11:32 — REGNUM  До 21 октября каждый день в Московском государственном театре оперетты будет идти мюзикл «Анна Каренина». В основе яркого, захватывающего и высокотехнологичного спектакля бессмертное произведение Льва Николаевича Толстого. Оригинальное либретто к всемирно известной истории любви замужней дамы и молодого офицера и ее трагическим последствиям написал замечательный поэт Юлий Ким, страстную музыку — Роман Игнатьев. В ролях звёзды столичных мюзиклов: Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Наталия Быстрова, Сергей Ли, Александр Маракулин и многие другие. Критики отмечают масштаб постановки, исполнительское мастерство артистов и блестящие использование последних мультимедийных технологий.

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Культурная хроника
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