Музей Востока в Москве откроет тайны женской красоты в Азии

Москва, , 10:47 — REGNUM 31 октября в Музее Востока в Москве откроется выставка «Восток. Другая красота». Она станет еще одним мероприятием, приуроченным к 100-летию со дня основания знаменитого собрания. Главная тема экспозиции — женская красота: ее понимание и художественное осмысление в разных странах и разными культурами. 400 экспонатов — живопись и графика, костюмы и ювелирные украшения, предметы декоративно-прикладного искусства — воссоздадут для посетителей образ и уклад жизни восточных женщин. Выставка «расскажет» о том, как менялось представление о женской красоте в странах Центральной Юго-Восточной Азии, на Кавказе, в Китае, Корее, Японии.