Вышли в свет очерки по истории архитектуры «От мегалита до мегаполиса»

Москва, , 10:34 — REGNUM Издательство «Кучково поле» выпустило в свет книгу известного специалиста по европейской и русской архитектуре, ректора Московского архитектурного института Дмитрия Швидковского «От мегалита до мегаполиса: Очерки истории архитектуры и градостроительства». В ней в увлекательной форме представлена история архитектуры на протяжении всего времени её существования: от искусства первобытного мира до авангарда ХХ столетия. Также можно прочесть о наиболее важных и интересных эпохах архитектуры, памятниках, выдающихся мастерах. Стоунхендж и Рим, Париж и Лондон, Москва и Звенигород, Барселона и Чикаго — вот ключевые точки, сквозь которые ведёт читателя повествование.