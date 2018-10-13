Суббота, 13 Октября 2018 года
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В Москве проходит выставка-путешествие «Лабиринт Минотавра»

Культура

Здесь можно открыть ящик Пандоры и посмотреть, что из этого получится

В Москве проходит выставка-путешествие «Лабиринт Минотавра»
creozavr
Лабиринт Минотавра

Москва, 13 октября 2018, 10:19 — REGNUM  В Москве на Ветошном переулке можно попасть в «Лабиринт Минотавра». Здесь вместе с детьми Вы можете познакомиться с различными героями легенд — они предстанут как вживую, так и в виде различных голограмм и проекций. Здесь посетителей ждут знакомые по книгам и фильмам Посейдон, Медуза Горгона, Цербер, Пегас и многие другие. Самые смелые могут заглянуть в ящик Пандоры — что в нём на самом деле?

В камерном зале кинотеатра нон-стоп показывают фильмы и мультфильмы на тему греческой мифологии. Рядом можно отдохнуть под Говорящим деревом, повествующем о Яблоке раздора, Золотом руне и других преданиях.

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Культурная хроника
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