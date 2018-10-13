В Хабаровске откроется Всероссийское совещание «Культура малой Родины»

Хабаровск, , 09:45 — REGNUM 13 октября в Доме официальных приемов Правительства Хабаровского края откроется Всероссийское совещание «Культура малой Родины». Во встрече примут участие министры культуры субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, главы районов, директора домов культуры. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Основное внимание на совещании будет уделено вопросам реализации проекта «Культура малой Родины», строительству и модернизации домов культуры и клубов в сельской местности. Так как в малых городов, районных центрах, небольших поселках и деревнях именно клубы и дома культуры часто являются единственными учреждениями культуры, объединяющими библиотеки, концертные площадки, досуговые центры, музеи и кружки развития народного творчества, то правительство разработало и внедряет на местах федеральную программу, позволяющую значительно повысить качество работы этих учреждений культуры. Они должны не только разнообразить культурный досуг жителей в регионах, но и расширить возможности дополнительного образования.

В рамках пленарных заседаний состоится обсуждение вопросов укрепления материально-технической базы сельских домов культуры, а также обмен опытом участников проекта.