Суббота, 13 Октября 2018 года
10:50:14 МСК

Эрмитаж оказался 15-м в рейтинге американского сайта для путешествий

Культура

Это единственный российский музей в рейтинге

Эрмитаж оказался 15-м в рейтинге американского сайта для путешествий
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Лазерное представление в День Эрмитажа

Санкт-Петербург, 13 октября 2018, 09:37 — REGNUM  Петербургский Эрмитаж занял 15-ю строчку в мировом рейтинге музеев, составленном по результатам отзывов пользователей американского сайта для путешествий TripAdvisor. Эрмитаж оказался единственным российским музеем в этом списке из 25 позиций.

Пользователи выражают восхищение масштабами коллекции Эрмитажа и уникальным подбором его экспонатов, от античной эпохи до современного искусства.

Возглавил рейтинг Музей Орсе в Париже, обладающий большой коллекцией произведений изобразительного искусства и скульптуры второй половины XIX — начала XX века.

На второй строчке оказался Мемориал 9/11 в Нью-Йорке, посвященный трагическим событиям 11 сентября 2001 года в США. Третье место — также за Нью-Йорком, а именно — «Метрополитен музей».

Четвертую строчку пользователи сайта отдали Британскому музею в Лондоне, пятую — Музею Прадо в Мадриде.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие музеев
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить