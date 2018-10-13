Французский архитектор Поль Андрё умер в возрасте 80 лет

Париж, , 08:37 — REGNUM Известный французский архитектор Поль Андре скончался в возрасте 80 лет, сообщает 13 октября со ссылкой на Академию изящных искусств издание Le Figaro.

Архитектор известен несколькими десятками проектов аэропортов, построенных по всему миру и в том числе аэропорта «Париж — Шарль-де-Голль».

Причина смерти изданием не сообщается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 октября на 94-м году жизни скончалась народная актриса РСФСР Маргарита Юрьева, известная своими ролями в в кинофильмах «Сельская учительница», «Урок жизни», «Искатели» и других.