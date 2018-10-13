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Французский архитектор Поль Андрё умер в возрасте 80 лет

Культура

Причина смерти не сообщается

Французский архитектор Поль Андрё умер в возрасте 80 лет
GianAngelo Pistoia
Поль Андрё

Париж, 13 октября 2018, 08:37 — REGNUM  Известный французский архитектор Поль Андре скончался в возрасте 80 лет, сообщает 13 октября со ссылкой на Академию изящных искусств издание Le Figaro.

Архитектор известен несколькими десятками проектов аэропортов, построенных по всему миру и в том числе аэропорта «Париж — Шарль-де-Голль».

Причина смерти изданием не сообщается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 октября на 94-м году жизни скончалась народная актриса РСФСР Маргарита Юрьева, известная своими ролями в в кинофильмах «Сельская учительница», «Урок жизни», «Искатели» и других.

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