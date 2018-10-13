Ансамбль имени Александрова отметил 90-летие

Москва, , 02:25 — REGNUM Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова 12 октября отметил свое 90-летие. Датой основания ансамбля считается 12 октября 1928 года, когда состоялось первое его выступление в Центральном доме Красной армии.

На концерте 12 октября 1928 года выступали 12 артистов ансамбля: мужской вокальный октет, два танцора, баянист и чтец. Организатором и художественным руководителем ансамбля являлся композитор Московской консерватории Александр Васильевич Александров. За 90 лет ансамбль завоевал симпатию миллионов людей как в странах бывшего СССР, так и за рубежом.

В честь 90-летия 15 октября 2018 года в столичном Большом театре состоится торжественный концерт в честь юбилея знаменитого ансамбля.