Тяжелые крылья деревянных Икаров: с иронией и состраданием о нашем времени

Марина Александрова, , 11:58 — REGNUM

Почему так случается, что автор — писатель там или художник — вдруг резко меняет направление своего творчества? Был поэтом — стал прозаиком или драматургом, играл в театре — стал снимать кино. Был живописцем — сделался скульптором. Вот как Айдар Ишемгулов, чья выставка открылась в арт-центре «Борей». Начав в родной Уфе как живописец, Айдар, переехав в Санкт-Петербург, резко переключился на скульптуру, причем, не совсем обычную, деревянную. На выставке представлены и ранние его работы — яркие, многоцветные, созданные с вниманием и любовью к изображаемому. Чаще всего — это деревенский быт: коровы, кони, мальчишки в шапках и валенках, заснеженные улочки, кто-то нагишом выскакивает из жаркой бани… Айдар Ишемгулов — человек городской, но в детстве его часто и надолго отправляли к родственникам в деревню, чему он был только рад. Но почему же это двухмерное разноцветье однажды сменилось сдержанными цветами, какие дает обработанное резцом дерево, лишь местами тронутое краской, а плоскость (в ранней живописи Ишемгулова почти нет перспективы) — объемом?

У художника есть два объяснения — одно весьма прозаичное, а другое драматическое, позволяющее заглянуть в непростой мир творческих династий, где есть свои, незнакомые обычным людям конфликты и проблемы.

«Приехав в Петербург, я перевелся на скульптуру, — рассказывает Ишемгулов. — Были такие меркантильные штуки — со скульптурой было проще получить мастерскую: меньше народу, больше возможностей. К тому же все эти огромные питерские и карельские пеньки… Скульптуру хотелось попробовать, пока молодой, большие вещи хотелось делать. Сейчас скульптурный этап закончился, и я понемногу возвращаюсь к живописи… Есть такой момент, что мой отец — живописец, весной будет его выставка здесь. Я потому ушел к скульптуре, чтобы в тени не стоять. Вот эти ранние вещи, в них есть отцовское влияние. Благодаря скульптуре я от этого немного отошел и начал нащупывать какие-то свои вещи, уже никто не скажет, что на отца похоже. Было нужно время, чтобы все это осознать, я осознал, и понемногу возвращаюсь».

В более поздних живописных работах Ишемгулова цвета гораздо сдержаннее, а перспектива даже несколько гипертрофирована. Хотя это уже не сельские просторы, а кубатура не слишком роскошных городских квартир с их раздельными и совмещенными санузлами и маленькими интимными тайнами. Жизнь человеческая глазами залетевшей в квартиру мухи, мир не с птичьего, а с мушиного полета. Впрочем, полет в творчестве художника — тема особая, о нем разговор отдельный. То, что в настоящий момент Ишемгулов переосмысливает свой творческий путь, не просто заметно, это превращено практически в манифест. На выставке есть две крупные картины, в каждую из которых вписано по ранней работе. Получились этакие окошки в прошлое. Два старых друга, уже слегка потертые жизнью, явно позируют для фото, а на стене над ними висит другая фотография, яркая и броская, где они, еще молодые парни, азартно пилят дрова. Художник пишет картину из разудалой деревенской жизни в своей тесной комнате, где рядом с мольбертом пристроился детский манежик. Буйная, полная воздуха, света и красок молодость — и тронутая заботами и разочарованиями зрелость, для которой все это — драгоценные воспоминание, поддержка и источник вдохновения.

Но все же абсолютный центр выставки — это скульптура. Работ не очень много — из-за их довольно солидных размеров, но среди них нет ни одной проходной. Скульптурное творчество Айдара Ишемгулова проникнуто юмором, иронией, а порой и сарказмом. Хотя его создания вряд ли можно назвать карикатурами и шаржами или только карикатурами и шаржами. Это скорее философские размышления о вечном и сиюминутном — и о том, какие коррективы сиюминутное вносит в вечное.

Вот, например древняя тема мечты о полете. У Ишемгулова она окрашена в тона грустной иронии. Все его летуны — это Икары, обреченные на падение или уже упавшие. Их крылья или слишком тяжелы, или вообще не крылья, а какие-то доски и палки с гвоздями, или у несчастного летуна связаны руки, заклеен рот, в его череп всажен топор, он закатан ногами в бетон и наряжен в разрисованные эмоджи клоунские плавки. Последняя работа вообще напоминает крик души, она открытым текстом, как говорят радисты, клером, вещает о наболевшем.

«Это такая рефлексия на происходящее сейчас, — говорит автор. — Вот это вообще ярко выражено, это свежая работа, она сделана в момент выборов. И все эти манипуляции, которые с народом происходили… у меня накипело это сделать… Икары — это как бы аллегория нашего теперешнего времени. Все как бы падает вниз, и непонятно, куда все катится. Конечно, мы будем работать и будем все менять, ведь это не может так дальше продолжаться».

У художника немало претензий к окружающей действительности. Тут и скудоумие чиновников, и порядки, установленные хозяевами жизни, которые заставляют людей думать о хлебе насущном, а не о красоте и творчестве, и исчезновение любимого им деревенского уклада, и новомодные школьные учебники, отупляющие детей и превращающие их, по словам художника, «в управляемых баранов». У самого Айдара дети-школьники, и он с тоской вспоминает о советских программах, когда все домашние задания делались от руки. Как заядлый автомобилист, а в прошлом еще и владелец мотоцикла, он не может не помянуть «добрым словом» и «продавцов полосатых палочек» — всесильным регулировщикам движения посвящен почти целый зал. Впрочем, этот образ можно понимать и не столь прямолинейно.

Отдал скульптор дань и актуальной исторической теме — к прошедшему столетию Октябрьской революции он создал целый цикл работ. Взгляд его здесь столь же невесело-ироничен. Все же, здесь больше насмешки не над самими событиями и идеями, а над заезженными пропагандистскими штампами и окостеневшими, утратившими живое содержание мифологемами поздних советских времен. «Пионер», «Чапай», «Анка-пулеметчица», «революционный матрос», «красный конник»… Эти конники у Ишемгулова по смыслу перекликаются с Икарами — они или простреленные падают с коня или рушатся вместе с конем. И не поспоришь — ведь не доскакали же до светлого будущего. Представленному на выставке убитому всаднику скульптор дал в руку вместо красного знамени флаг сексуальных меньшинств — неплохой символ постмодернистского хаоса наших дней, в котором обломки великого мифа смешиваются с яркой шелухой современности, а нынешние «левые», куда больше озабоченны защитой этих самых меньшинств, чем мечтой о коммунизме.

При всей едкости и критичности авторского взгляда на жизнь, выставка не создает ощущения пессимизма или злой насмешки. Автор сопереживает своим нескладным персонажам, его позиция — не позиция постороннего, в ней нет презрения и высокомерия. Да, дела обстоят неважно, но все же, по мнению, Ишемгулова, все в конце концов как-то образуется. Может быть, всадники с простреленными сердцами воскреснут и доскачут до своей мечты и крылатые люди смогут подняться в небо. Главное — не потерять веру, надежду, любовь и чувство юмора. И даже в серые будни хранить свет и яркие краски юности и простой, настоящей и искренней жизни. Они помогут.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве проходит выставка мексиканского художника Дамиана Ортеги