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Группа «Чайф» собирается выпустить новый альбом

Культура

Половина альбома уже готова

Екатеринбург, 13 октября 2018, 00:55 — REGNUM  Группа «Чайф» работает над записью нового альбома, заявил лидер музыкального коллектива Владимир Шахрин в интервью «Известиям».

Лидер группы заявил, что «Чайф» уже записал пять новых песен, что составляет половину трек-листа будущего альбома. Вторую половину альбома группа собирается записать зимой.

Шахрин поделился, что в новом альбоме будет песня «В полбутылке октября», которая является подарком музыканту Евгению Федерову на 25-летие его группы Tequilajazz.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа российская рок-исполнительница Земфира Рамазанова (Земфира) объявила о желании записать альбом. По ее словам, ей надоели концертные выступления.

Читайте ранее в этом сюжете: «Надоели концерты»: Земфира собралась записывать альбом

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