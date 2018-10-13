В Швеции определили лаурета альтернативной Нобелевской премии по литературе

Стокгольм, , 00:21 — REGNUM Французская писательница Мариз Конде стала лауреатом премии Новой академии по литературе, которая была создана в 2018 году как альтернатива Нобелевской премии. Церемония объявления победителя была показана на YouTube.

Мариз Конде родилась в Гваделупе в 1937 году. Она пишет свои книги на французском языке. Наиболее известными произведениями Конде являются «Я, Титуба: Черная ведьма из Салема», «Наветренные высоты» и другие.

Напомним, Новая академия Швеции, по словам ее создателей, была создана в связи с желанием напомнить обществу, что «литература должна быть связана с демократией, открытостью, сопереживанием и уважением».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа стал известен список из четырех номинантов на премию Новой академии Швеции по литературе. В этот шорт-лист вошли японский писатель Харуки Мураками, французская писательница Мариз Конде, английский фантаст Нил Гейман и вьетнамский автор Ким Туй Ли Тхань. Позднее, Мураками отказался от участия в конкурсе.

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