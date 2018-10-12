Пятница, 12 Октября 2018 года
21:30:56 МСК

Умерла народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева

Культура

Актриса скончалась в возрасте 93 лет после тяжёлой болезни

Умерла народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева
Цитата из к/ф «Искатели». реж Михаил Шапиро. 1956. СССР
Маргарита Юрьева в роли Марины

Москва, 12 октября 2018, 20:16 — REGNUM  Актриса МХАТ имени Горького, народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева скончалась в возрасте 93 лет, сообщает 12 октября пресс-служба театра.

«Сегодня после тяжелой болезни на 94-м году жизни скончалась Маргарита Валентиновна Юрьева, замечательная русская актриса, всю жизнь отдавшая Художественному театру, его гордость, его достоинство, его высота», — говорится в сообщении.

Маргарита Юрьева родилась 11 мая 1925 года в подмосковном Подольске. В 1943 году была принята в только что открывшуюся школу-студию МХАТ имени Немировича-Данченко. Учителями и воспитателями актрисы были Ольга Книппер-Чехова, Василий Качалов, Нина Литовцева, Михаил Тарханов, Алла Тарасова.

Уже в 1945 году Юрьева дебютировала на сцене в спектакле «Идеальный муж» по пьесе Оскара Уайльда. Позднее актриса сыграла роли в спектаклях «Анна Каренина», «Три сестры», «Братья Карамазовы», снималась в кинофильмах «Сельская учительница», «Урок жизни», «Искатели» и других.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить