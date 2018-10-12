Феоктистов, Платонов, Петр Великий: имена для аэропорта «Воронеж»

Воронеж, , 17:17 — REGNUM Международный аэропорт «Воронеж» может стать аэропортом имени летчика-космонавта Константина Феоктистова. В числе других возможных имен аэропорта — Петр Великий, Андрей Платонов, Гавриил Троепольский, воевода Сабуров. Об этом говорилось 12 октября в Общественной палате Воронежской области в рамках первого обсуждения проекта «Великие имена России», сообщил центр общественной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта предлагается присвоить крупным российским аэропортам — всего в списке их 45, в том числе воронежский аэропорт, — имена великих соотечественников. Варианты названий для аэропорта жители смогут предложить через Общественную палату региона — до 22 октября, выбор будет сделан через открытое голосование, которое завершится в ноябре.

Сегодня же варианты названий обсуждались общественниками, экспертами в области истории, культуры, руководители. В числе предложенных имен — имя Петра Великого, с таким предложением выступил президент Международного аэропорта Воронеж Сергей Журавлев. Бронислав Табачников, председатель общественного совета при департаменте культуры Воронежской области, историк, историковед, профессор и к.и.н. предложил имя летчика-космонавта, защитника Воронежа Константина Феоктистова. Член Общественной палаты Виктор Меснянкин высказал мнение, что более уместным в названии аэропорта будет имя писателя Андрея Платонова. Это мнение поддержал и член общественного совета при департаменте культуры Воронежской области, писатель, краевед Олег Ласунский. Президент общественной организации «Наша история!» Артем Кобляков отметил, что воронежскому аэропорту больше подойдут имена Феоктистова, Семена Сабурова (воевода, с чьим именем связывают основание Воронежа), писателя Гавриила Троепольского.

В итоге участники обсуждения проголосовали за выбор пяти имен, которые, по их мнению, наиболее подходят для названия воронежского аэропорта, это: имена Константина Феоктистова, Петра Великого, Андрея Платонова, Ивана Бунина и Ивана Крамского.

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