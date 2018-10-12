В Москве пройдет «Выставка разрушенных отношений»

Москва, , 17:08 — REGNUM 13−14 октября на дизайн-заводе «Флакон» в Москве будет открыта необычная экспозиция — «Experiment: выставка разрушенных отношений». Организаторы попытались собрать в одном месте вещи, которые остались после случайного флирта, большого романа или распавшегося брака, то, что казалось милым и очень нужным, а сегодня не имеет значение или даже вызывает раздражение. Более того, можно не только придти «полюбоваться» на брошенные предметы, можно принести свои неудачные опыты привязанности и оставить их вместе с небольшим рассказом. Потом их можно забрать или забыть о них как о страшном сне. Трудно сказать, насколько удачным будет этот мазохисткий и ностальгический проект, но посмотреть, что из этого получится интересно.