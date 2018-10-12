Голодец рассказала, что откроют в Калининграде в культурном центре

Калининград, , 16:51 — REGNUM

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, руководители федеральных культурно-образовательных учреждений в сопровождении региональных зампредов Ильи Баринова и Гарри Гольдмана сегодня, 12 октября, посетили областной музыкальный колледж имени Рахманинова, музыкальные школы и музеи. Во время визитов обсуждалось создание в Калининградской области культурно-образовательного центра на острове Октябрьский, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«У нас есть стратегическая задача создать несколько новых центров культурного развития на территории России. Сейчас основные центры образования и культуры находятся в Москве и Санкт-Петербурге, — отметила Ольга Голодец. — Сегодня стоит задача расширить эти границы. Мне очень приятно, что одна из таких потенциальных точек роста — это Калининград».

Вице-премьер правительства РФ напомнила, что в новом культурно-образовательном центре планируется открыть филиал Большого театра, Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа. На базе учреждения будет сформирован образовательный кластер в сфере культуры и искусства.

«Это новая задача для области, и мы обсуждаем, как будет проходить процесс образования, что он даст региону и культуре. Появление подобных центров в России — это качественно новый скачек в развитии культуры».

«Здесь есть хорошая основа для того, чтобы развивать новые культурные пространства», — добавила она.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что при создании нового центра важно соблюсти баланс между образовательной и культурной частью.

«Заниматься образованием, не создавая рабочих мест в сфере культуры, неправильно. Необходимо, чтобы и филиал Большого театра, и музейный центр, и киноконцертный центр, который планируется построить, обеспечили нужное количество рабочих мест в сфере культуры. Здесь должна быть возможность карьерной реализации талантливых специалистов, — подчеркнул руководитель федерального ведомства. — Важно соблюсти баланс между теми учреждениями, которые сейчас работают в регионах и теми, которые будут создаваться. Мы ставим эту задачу и будем общаться с областными властями, чтобы по мере целесообразности, уже имеющиеся образовательные учреждения становились частью этого культурно-образовательного кластера. Необходимо, чтобы это был интегрированный процесс. Образовательные учреждения региона существенно выиграют — это другой статус, другое внимание, другое финансирование. С этой целью вместе со специалистами мы посещаем местные учреждения культуры и оцениваем их потенциал», — заявил Владимир Мединский.