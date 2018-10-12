Пятница, 12 Октября 2018 года
18:07:13 МСК

В Вологде пройдут V всероссийские Беловские чтения

Культура

Литературный фестиваль посвящен памяти замечательного русского писателя Василия Белова

В Вологде пройдут V всероссийские Беловские чтения
AiRoViLos
Василий Белов

Вологда, 12 октября 2018, 16:29 — REGNUM  С 22 по 25 октября в Вологде будут проходить юбилейные V Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». Этот фестиваль посвящен памяти замечательного русского писателя Василия Белова. В программе фестиваля научно-практическая конференция, «круглые столы», юношеский творческий конкурс, литературные встречи, кинопоказы и спектакли, посещение деревни Тимонихи в Харовском районе области — малой родины литератора.

За годы литературной деятельности Василий Иванович Белов (1932−2012) выпустил более шестидесяти книг суммарным тиражом свыше семи миллионов экземпляров. Его произведения переведены на многие языки народов мира, включены в школьную программу. Он по праву считается явлением русской литературы второй половины ХХ века, певцом крестьянской жизни Русского Севера.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить