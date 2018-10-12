Стала известна дата премьеры полнометражки «Таня — воплощение зла»

Токио, , 16:15 — REGNUM Стала известна дата выхода на экраны полнометражного фильма «Таня — воплощение зла» («Колдунья в погонах»), в основу которого легли одноимённые сериал и ранобэ (разновидность популярной среди подростков японской литературы различных жанров, которая отличается фантазийным сюжетом и иллюстрациями в стилеанимеи манга). Об этом 11 октября сообщил портал Tokyo Otaku Mode Inc.

https://twitter.com/TokyoOtakuMode/status/1050235633472548864

Премьера картины пройдёт в Японии 8 февраля 2019 года, а предзаказ билетов начнётся 19 октября 2018 года. Интересный момент: первые заказчики получат своеобразный подарок — экстренный телефонный вызов в кинотеатр от самой майора фон Дегурчав.

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Напомним, буквальный перевод на русский названия ранобэ Yojo Senki звучит как «Военная хроника маленькой девочки». Над его созданием работал писатель Карло Зен (Carlo Zen), в роли иллюстратора выступил Шиноби Шинодзуки. Первый том ранобэ вышел в октябре 2013 года.

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