«Искусство памяти»: выставка в Мультимедиа Арт Музее в Москве

Москва, , 15:42 — REGNUM 12 октября в Москве в Мультимедиа Арт Музей открывается проект арт-дуэта MASBEDO «Искусство памяти». Экспозиция создана при участии Итальянского института культуры. Художники Николо Массацци и Якопо Бедоньи представляют видео работы, включающие одновременно театр, кино, перформанс, архитектуру и другие виды искусства. Как отмечено в релизе музея, «центральной темой выставки является мир во всем его многообразии и необходимости его сохранения». Подтвердить эту мудрую мысль призваны масштабные видеоработы мастеров — «Мадам Пинин», «Хрупкое», «Обращаться с осторожностью» и «Ионеско. Сюита».