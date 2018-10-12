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«Искусство памяти»: выставка в Мультимедиа Арт Музее в Москве

Культура

Итальянские художники представляют свои последние видеоинсталляции

Москва, 12 октября 2018, 15:42 — REGNUM  12 октября в Москве в Мультимедиа Арт Музей открывается проект арт-дуэта MASBEDO «Искусство памяти». Экспозиция создана при участии Итальянского института культуры. Художники Николо Массацци и Якопо Бедоньи представляют видео работы, включающие одновременно театр, кино, перформанс, архитектуру и другие виды искусства. Как отмечено в релизе музея, «центральной темой выставки является мир во всем его многообразии и необходимости его сохранения». Подтвердить эту мудрую мысль призваны масштабные видеоработы мастеров — «Мадам Пинин», «Хрупкое», «Обращаться с осторожностью» и «Ионеско. Сюита».

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Культурная хроника
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