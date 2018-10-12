Японская студия по производству аниме IMS объявила о своё банкротстве

Токио, , 14:33 — REGNUM Молодая японская компания Production IMS объявила о своём банкротстве. Долговые обязательства студии составили $2,23 млн. Об этом сообщил один из аниматоров компании Теру Миядзаки в своём Twitter-аккаунте.

Миядзаки отметил, что Production IMS не платит своим аниматорам. Позже твит работника был удалён.

Компания была основана лишь в 2013 году и является одним из новичков в аниме-индустрии. Первой самостоятельной работой студии считается аниме «Инари, лисы и волшебная любовь» (Inari kon kon).

За 5 лет существования Production IMS занималась производством таких аниме, как «Гибрид и сердце: Магическая академия Атараксия», «Свидание на жизнь 2», «Морская школа», «Активный рейд», «Завет дьявольских сестричек», «Сотня», «Город-замок Одуванчик» и «Алкогольные посиделки». За всё время существования студии, она выпустила 12 аниме-сериалов и 2 полнометражных фильма.

Уже в декабре 2017 года у студии появились проблемы. Общественность отреагировала на сообщение о банкротстве компании достаточно холодно. Многие пользователи отмечали, что студия так и не создала ни одного достойного аниме-сериала, поэтому её закрытие не станет трагедией для фанатов.

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