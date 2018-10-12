Мэтью МакКонахи снимется в будущем криминальном фильме Гая Ричи «Друзья»

Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM Главную роль в предстоящем фильме «Друзья» (Toff Guys) режиссёра Гая Ричи исполнит Мэтью МакКонахи. В картине также снимутся Кэйт Бекинсэйл и Генри Голдинг. Об этом 11 октября сообщил портал SlashFilm.

Новый проект вернёт режиссёра в знакомую ему среду. «Друзья» будут представлять собой британский криминальный фильм, сценарий к которому Гай Ричи создавал совместно с Марном Дэвисом («Шерлок Холмс») и Айваном Аткинсом («Шерлок Холмс: Игра теней»).

Читайте также: Сиквел «Черной Пантеры» может стать самым «таинственным» фильмом Marvel

Напомним, сейчас Гай Ричи работает над новым фильмом Disney «Аладдин», в котором снимаются такие актёры, как Мена Масуд, Уилл Смит и Наоми Скотт. Ранее ИА REGNUM опубликовало тизер-трейлер будущей картины.

Читайте ранее в этом сюжете: Гай Ричи и Disney выпустили первый тизер-трейлер «Аладдина»