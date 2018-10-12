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Телеканал HBO назвал дату премьеры третьего сезона «Настоящего детектива»

Культура

Зрители увидят новую историю о загадочных и жутких преступлениях

Нью-Йорк, США, 12 октября 2018, 13:28 — REGNUM  Телеканал HBO назвал дату премьеры третьего сезона популярного сериала «Настоящий детектив», главную роль в котором исполнит Махершала Али. Об этом 11 октября сообщил портал Collider.

Али исполнит роль детектива Уэйна Хэйса из штата США Арканзас, который будет проводить расследование в штате Миссури. Первую серию продолжения шоу зрители смогут увидеть 13 января 2019 года.

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Напомним, тизер-трейлер третьего сезона «Настоящего детектива» HBO выложил на своём YouTube-канале 26 августа 2018 года. Согласно синопсису, в продолжении шоу зрителям будет показана история о загадочных и жутких преступлениях, которые полиция не может раскрыть на протяжении десятилетий.

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