Call of Duty: Black Ops 4 получила первые оценки на сайте Metacritic

Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Игра Call of Duty: Black Ops 4 получила свои первые оценки, она смогла набрать на известном сайте Metacritic 87 баллов по шкале профессиональной критики и 6 баллов по шкале критики обычных пользователей. Соответствующая информация была размещена на портале 12 октября.

На момент публикации этой заметки свои отзывы на Metacritic оставили 13 критиков, все они оказались позитивными. Среди обычных пользователей прокомментировать игру решили 12 человек, трое из них дали ей отрицательную оценку, один оставил смешанный отзыв.

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Напомним, оценка Metacritic по стобалльной шкале является результатом среднего арифметического из оценок известных критиков и профессиональных изданий. Оценка по десятибалльной шкале формируется из отзывов рядовых пользователей.

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