Требования игры Call of Duty: Black Ops 4 оказались ниже ранее заявленных

Санта-Моника, США, , 12:02 — REGNUM Компании Activision и Treyarch за день до релиза игры Call of Duty: Black Ops 4 выложили в сеть системные требования игры. К радости фанатов они оказались ниже ранее заявленных. Об этом 11 октября сообщил портал The Sun.

В продажу Call of Duty: Black Ops 4 выходит сегодня, 12 октября 2018 года. Для того, чтобы в неё сыграть на PC, пользователю потребуется, чтобы его компьютер работал под управлением системы Windows 7 или выше (64 бит). Также в нём должны быть установлены: 8 Гб оперативной памяти, процессоры Intel Core i3−4340 или AMD FX-6300. Что касается видеокарт, то для минимальных настроек подойдут GeForce GTX 660 2 ГБ, GeForce GTX 1050 2 ГБ или Radeon HD 7950 2 ГБ.

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Напомним, при выходе Call of Duty: Black Ops 4 игрокам будут доступны три режима игры: «Сетевая игра», «Зомби» и «Затмение». Стоимость игры на данный момент составляет 1 999 рублей.

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