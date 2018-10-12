Сиквел «Черной Пантеры» может стать самым «таинственным» фильмом Marvel

Лос-Анджелес, США, , 11:27 — REGNUM Вторая часть фильма «Чёрная Пантера» может стать самым «таинственным» фильмом Marvel. Об этом 11 октября написал журнал The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что на данный момент понятно лишь, что фильм действительно выйдет на большие экраны, поскольку Райан Куглер подписал контракт с Marvel, согласно которому он выступит в качестве сценариста и режиссёра. Ожидается, что работать над сценарием он начнёт в 2019 году. Более информации о проекте в сети нет. В частности, до сих пор неизвестно, кто исполнит главную роль.

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Напомним, в мае 2018 года продюсер Нейт Мур заявил, что мантию Черной Пантеры в сиквеле может примерить Шури — сестра Т`Чаллы, которую сыграла Летиша Райт. Позднее сама актриса заявила, что она не против занять место Чедвика Боузмана.

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