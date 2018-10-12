Поволжская старина и волчьи дела

Михаил Пустовой, , 11:18 — REGNUM

Живя в Заполярье, с первых же строк чтения этого журнала ты впадаешь в странное состояние. В «Лазури» взрослые люди рассказывает о непонятных вещах. Страдающие от эмиграции салонные писательницы, похороненный на русском кладбище в Париже танцор-татарин, грешивший гомосексуализмом (про это не пишут), предания о французской монашке, «спасшей» столицу Франции, мумифицированному мизинцу которой принято поклоняться. Пересмотрев выходные данные, становится еще неспокойней — это издание для молодежи. Впрочем, дальше не все так однозначно архаично, и даже промелькнет слово «секс» и появится Сибирь.

Понемножку о провинции и животном мире — такова фабула у малотиражника «Лазурь», выходящего при поддержке Федерального агентства по печати и коммуникациям. Отсутствие рекламы, как в толстом глянце, делает чтение альманаха удобным, но вот цепляющих и развернутых репортажей в нем нет. Плавание на круизном пароходе «Демьян Бедный» по якутской реке Лене, с ее гористыми берегами и узкими «щеками» — это единственный интерес свежей «Лазури» к огромной стране за пределами маленьких областей вокруг Москвы. Но когда ты в Арктике или Сибири, то не понимаешь — откуда этот информационный пиетет к Поволжью?

К счастью, «Лазурь» затрагивает ценности русской охотничьей культуры, один из эпицентров которой развивался в Твери. Когда в информационном пространстве, причем на уровне федеральных изданий, присутствуют зоошизофрения и зооэкстремисты — это отношение к традиции весьма ценно. Кстати, с охотоведами, стоящими на страже природы, боролись и советские идеологические функционеры, а не только нынешние проводники либеральных мифов. А ведь ущерб, причиняемый теми же волками, как отмечал тверской натуралист Николай Зворыкин, в сельских регионах в некоторые годы сопоставим с налоговыми сборами.

Искать в «Лазури» провинцию такой, какая она социально есть, не надо: там все про памятники и фигуры прошлого. Но, в принципе, не так и плохо то, что печатаются издания, предназначенные информировать молодежь о том, что есть жизнь и за пределами крупных городов, а фауна не такая уж и скучная, как в учебниках по биологии. Но вариант, когда предлагают консервативные исторические мифы, говорит о том, что в Федеральном агентстве по печати имеют свое мнение о том, какие СМИ стоит поддерживать.

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