Пятница, 12 Октября 2018 года
11:14:53 МСК

В Москве открывается фестиваль актуального искусства «Территория»

Культура

Столичные зрители увидят постановки мэтров мировой сцены и премьерные показы российских режиссеров

Москва, 12 октября 2018, 09:54 — REGNUM  12 октября в Москве начнет работу XIII международный фестиваль-школа современного искусства «Территория». До 24 октября на знаковых площадках столицы — в Театре Наций и Электротеатре «Станиславский» и других — будет проходить череда ярких мероприятий, представляющих лучшие образцы актуального искусства. Главное внимание уделено театру — в программе форума сразу 15 спектаклей. Это и постановки таких мэтров как Ян Фабр, Оливье Дюбуа и Хофеш Шехтер, и, что не менее интересно, премьерные показы российских режиссеров: на суд зрителей и критиков будут представлены работы Тимофея Кулябина «Дети солнца», Бориса Юхананова «Орфические игры. Панк-макраме» и Марата Гацалова «Утопия». Также свои спектакли покажут режиссеры из Великобритании, Бельгии, Испании, Италии, США, Швейцарии, Франции, Японии.

Так как, по словам идейного вдохновителя и организатора форума Евгения Миронова, «Территория» — это фестиваль-школа, то в рамках смотра пройдет большое количество образовательных мероприятий, мастер-классов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить