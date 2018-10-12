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Компания Electronic Arts услышала критику PC-фанатов Command & Conquer

Культура

К 25-летию серии компания может выпустить для PC ремастеринговые версии классических игр

Компания Electronic Arts услышала критику PC-фанатов Command & Conquer
Постер игры command and conquer (фрагмент)

Редвуд-Сити, США, 12 октября 2018, 09:17 — REGNUM  PC-фанаты вселенной Command & Conquer получили радостное известие: компания Electronic Arts (EA) подумывает о том, чтобы к 25-летию серии выпустить на PC ремастеринговые версии классических игр. Об этом 11 октября сообщил портал Eurogamer со ссылкой на продюсера Джима Вессилла.

Велсилла отметил, что после релиза игры Command & Conquer: Rivals на мобильных платформах, EA услышала сообщество фанатов серии, которое заявило о желании увидеть возврат франшизы на PC. Он добавил, что компания продолжит собирать мнения поклонников о будущем Command & Conquer.

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Напомним, официальный трейлер Command & Conquer: Rivals, опубликованный на YouTube 9 июня 2018 года, собрал всего 2,7 тыс. «лайков» против 59 тыс. «дизлайков». Многие пользователи отмечали, что они хотели бы увидеть не эту игру, а так и не вышедшую на PC Command & Conquer: Generals 2﻿.

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