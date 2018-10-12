В Москве открывается фестиваль книжной иллюстрации «Морс»

Москва, , 08:54 — REGNUM С 12 по 14 октября в Москве на территории «Хлебозавод» будет проходить IV Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс». На самой выставке будут представлены книжные иллюстрации 115 художников из России, Хорватии, Польши, Чехии, Италии, Голландии и других стран. В рамках фестиваля состоится множество различных мероприятий — лекции, мастер-классы, творческие встречи, показы мультфильмов, спектакли. Также пройдут два специальных проекта — «Рисовальная карта Москвы» и навигатор «Где учиться иллюстратору». Любителей хорошей книжной иллюстрации ждет ярмарка.