В Петербурге откроется заседание Совета по культурному сотрудничеству СНГ

Санкт-Петербург, , 08:45 — REGNUM 12 октября в Таврическом дворцев Санкт-Петербурге откроется XXXIII заседания Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств. Главы делегаций стран СНГ обсудят реализацию Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2016−2020 годы, а также рассмотрят ход выполнения Плана мероприятий, посвященных Году культуры в СНГ. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

На повестке дня также вопросы проведения Международной выставки Art Expo стран СНГ, подготовки проекта Соглашения о сотрудничестве в области музейного дела, организации Молодежных Дельфийских игр, издания межгосударственного журнала о культуре и искусстве «Содружество искусств».