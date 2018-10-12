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В Петербурге откроется заседание Совета по культурному сотрудничеству СНГ

Культура

Его работа направлена на дальнейшее взаимодействие стран в гуманитарно-культурной сфере

Санкт-Петербург, 12 октября 2018, 08:45 — REGNUM  12 октября в Таврическом дворцев Санкт-Петербурге откроется XXXIII заседания Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств. Главы делегаций стран СНГ обсудят реализацию Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2016−2020 годы, а также рассмотрят ход выполнения Плана мероприятий, посвященных Году культуры в СНГ. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

На повестке дня также вопросы проведения Международной выставки Art Expo стран СНГ, подготовки проекта Соглашения о сотрудничестве в области музейного дела, организации Молодежных Дельфийских игр, издания межгосударственного журнала о культуре и искусстве «Содружество искусств».

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Дело Минкультуры
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