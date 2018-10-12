Гай Ричи и Disney выпустили первый тизер-трейлер «Аладдина»

Лос-Анджелес, США, , 07:48 — REGNUM Режисёр Гай Ричи и Walt Disney Studios выпустили первый тизер-трейлер фильма «Аладдин», главные роли в котором исполнили Мена Масуд, Уилл Смитт и Наоми Скотт. Ролик был опубликован 24 мая на YouTube-канале кинокомпании.

Над созданием сценария работали Гай Ричи и Джон Огаст. В фильме также снимаются такие актёры, как Навид Негабан (Султан), Насим Педрад (Далия) и Марван Кензари (Джафар).

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Напомним, премьера фильма запланирована на 24 мая 2019 года. Аладдина сыграет Мена Масуд, Жасмин — Наоми Скотт, а роль Джина досталась Уиллу Смиту.

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