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Гай Ричи и Disney выпустили первый тизер-трейлер «Аладдина»

Культура

На большие экраны картина выйдет 24 мая 2019 года

Лос-Анджелес, США, 12 октября 2018, 07:48 — REGNUM  Режисёр Гай Ричи и Walt Disney Studios выпустили первый тизер-трейлер фильма «Аладдин», главные роли в котором исполнили Мена Масуд, Уилл Смитт и Наоми Скотт. Ролик был опубликован 24 мая на YouTube-канале кинокомпании.

Над созданием сценария работали Гай Ричи и Джон Огаст. В фильме также снимаются такие актёры, как Навид Негабан (Султан), Насим Педрад (Далия) и Марван Кензари (Джафар).

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Напомним, премьера фильма запланирована на 24 мая 2019 года. Аладдина сыграет Мена Масуд, Жасмин — Наоми Скотт, а роль Джина досталась Уиллу Смиту.

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