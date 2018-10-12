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В Петербурге установят памятник поэту и переводчику Михаилу Дудину

Культура

Скульптуру планируется установить до 30 апреля 2019 года

Санкт-Петербург, 12 октября 2018, 01:52 — REGNUM  Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на установку памятника известному поэту и переводчику Михаилу Дудину, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Сообщается, что памятник будет поставлен в сквере на Большой Посадской улице между домами №6, №8 и №10. Скульптуру планируется установить до 30 апреля 2019 года. Инициатором установки мемориала выступила администрация Петроградского района Санкт-Петербурга.

Напомним, Михаил Дудин написал больше 70 книг, стихотворений. В 1981 году Дудин стал лауреатом Государственной премии СССР. Принимал участие в советско-финской войне и Великой Отечественной войне.

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