Четверг, 11 Октября 2018 года
21:31:26 МСК

В Москве проходит выставка мексиканского художника Дамиана Ортеги

Культура

Центр «Гараж» представляет новое имя в актуальном искусстве

Москва, 11 октября 2018, 20:13 — REGNUM  На площади перед Центром современного искусства «Гараж» открыта выставка молодого мексиканского художника Дамиана Ортеги «Современный сад». Как отмечает релиз самого музея, «это место встречи и интерпретаций различных смыслов, связанных с наследием модернизма в целом, парковой скульптурой и переработкой материалов в частности». Три десятка модернистских скульптур из фанеры, бетона, металла, других материалов выражают через интерпретацию логотипов крупных коммерческих фирм идеи прогресса и дальнейшего технологического развития. Логотип для художника своего рода таинственный знак, требующий художественного осмысления. Надо ли тщательно всматриваться в каждую скульптуру или принимать всю композицию сада как единое целое должен решать сам искушенный зритель.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить