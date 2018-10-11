В Москве проходит выставка мексиканского художника Дамиана Ортеги

Москва, , 20:13 — REGNUM На площади перед Центром современного искусства «Гараж» открыта выставка молодого мексиканского художника Дамиана Ортеги «Современный сад». Как отмечает релиз самого музея, «это место встречи и интерпретаций различных смыслов, связанных с наследием модернизма в целом, парковой скульптурой и переработкой материалов в частности». Три десятка модернистских скульптур из фанеры, бетона, металла, других материалов выражают через интерпретацию логотипов крупных коммерческих фирм идеи прогресса и дальнейшего технологического развития. Логотип для художника своего рода таинственный знак, требующий художественного осмысления. Надо ли тщательно всматриваться в каждую скульптуру или принимать всю композицию сада как единое целое должен решать сам искушенный зритель.