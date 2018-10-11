Игорь Руденя призвал популяризировать культурное наследие Тверской области

Тверь, , 17:20 — REGNUM XII Ассамблея Русского мира, посвящённая 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления Анны Кашинской, пройдет в Тверской области 2−4 ноября. Сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Для участия в ассамблее в Тверскую область приедут около 600 представителей более чем 70 стран.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности. Очень важно сегодня продолжать изучение истории Тверского княжества, популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне», — считает губернатор Игорь Руденя.

В работе ассамблеи будут участвовать как российские, так и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, учителя русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных организаций.

В рамках форума состоится панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», а также будут работать дискуссионные площадки «Русский язык и образование будущего», «Молодая русскоязычная журналистика в глобальном информационном пространстве». Запланировано проведение круглых столов по вопросам патриотизма в русской истории и культуре, а также посвященные проблемам русского театра за рубежом, религиозным вопросам.

В день открытия ассамблеи, 2 ноября, в Тверской академической областной филармонии пройдёт концерт исполнителей русского романса — лауреатов международного конкурса «Романсиада». Также состоится церемония награждения финалистов конкурса «Корреспондент Русского мира» и III международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» из разных стран.

Отметим, что ассамблеи Русского мира ежегодно проводит фонд «Русский мир», созданный с целью популяризация русского языка и культуры, поддержки программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом.

В этом году ассамблея приурочена к 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления Анны Кашинской. 5 декабря в регионе состоятся центральные мероприятия к этим датам. Запланировано проведение международной конференции Российского исторического общества в Тверском государственном университете, перезвон колоколов храмов Тверской области, церемония гашения почтовой марки «Соборная площадь» и другие события. К знаковой дате издан буклет и разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный Михаилу Тверскому. 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев был посвящен XX Волжский крестный ход, который прошёл по 24 муниципальным образованиям Тверской области.