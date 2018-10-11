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Legendary Entertainment снимет фильм по графической новелле «Божья Земля»

Культура

Дата выхода нового кинокомикса пока не сообщается

Калифорния, США, 11 октября 2018, 19:01 — REGNUM  Компания Legendary Entertainment в сотрудничестве c AfterShock Media приобрела права на экранизацию графической новеллы God Country («Божья Земля»). Сценарий к фильму напишет сам автор комикса — Донни Кейтс. Дата выхода фильма пока не сообщается, отмечает Variety.

Мини-серию God Country создал дуэт из писателя Донни Кейтса и художника Джеффа Шоу в 2017 году. Комикс быстро привлёк к себе внимание критиков и читательской аудитории и был преимущественно тепло встречен обоими. После этого дуэт вновь объединил усилия в работе над историей титана Таноса для комиксов Marvel, снова получив, в основном, положительные оценки критиков.

Сюжет «Божьей Земли» повествует о пожилом человеке, получившим в пользование мистический божий меч. При помощи меча, мужчина исцеляется от всех болезней, но взамен обязан сражаться с огромной армией иноземных противников, охотящихся за таинственным оружием. Оригинальный комикс вышел 11 января 2017 года.

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